Меняется расписание следующих между Верхней и Нижней Салдой электричек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Администрация Свердловской железной дороги предупреждает, что в конце мая – начале июня временно изменится порядок курсирования нескольких пригородных поездов. Это связано с проведением плановых работ на однопутном перегоне Верхняя Салда – Моховой.Изменения затронут участок между Верхней Салдой и Нижней Салдой. Маршруты некоторых электричек будут ограничены. Для удобства пассажиров назначат дополнительные поезда.Первый период корректировок продлится с 27 мая по 7 июня. В это время поезд №7115/7116, следующий из Екатеринбурга через Верхнюю Салду в Нижнюю Салду и далее до Егоршино, будет доезжать только до станции Верхняя Салда. На участке Верхняя Салда – Нижняя Салда он курсировать не будет. Отправление этого поезда из Екатеринбурга запланировано на 14.10.В связи с ограничением маршрута назначен дополнительный пригородный поезд №6216 Нижняя Салда – Егоршино. Он отправится в 17.39. Также в этот период изменится маршрут поезда №7117/7118, который следует из Егоршино через Нижнюю Салду и Верхнюю Салду в Екатеринбург. Этот состав будет ходить только до станции Нижняя Салда, отправляясь в 14.43. Участок Нижняя Салда – Верхняя Салда он проезжать не будет. Вместо него назначен дополнительный поезд №7217/7218 Верхняя Салда – Екатеринбург-Пассажирский с отправлением в 17.41.Второй период изменений начнётся 28 мая и завершится 8 июня. Поезд №7111/7112, отправляющийся из Екатеринбурга в 04.05 в направлении Верхней Салды, Нижней Салды и Егоршино, будет следовать только до Верхней Салды. Пассажирам, следующим до Нижней Салды, придётся воспользоваться дополнительным поездом №7212 Нижняя Салда – Егоршино, который отправится в 07.35. Аналогично изменится маршрут поезда №7113/7114 из Егоршино в Екатеринбург с отправлением в 04.36. Он будет ходить только до Нижней Салды, минуя участок до Верхней Салды. Для компенсации этого ограничения назначен дополнительный состав №7213/7214 Верхняя Салда – Екатеринбург-Пассажирский, который отправится в 07.40.Подробную информацию о схеме движения электричек можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Также все изменения доступны на официальных сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК». Уточнить расписание можно на станциях и в пригородных кассах. Мероприятие для возрастной категории 18+