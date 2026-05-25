Возрастное ограничение 18+

Рынок труда на Урале уходит в гибкую занятость и ИИ-компетенции

19.11 Вторник, 26 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге растёт спрос как на временную занятость, так и на специалистов рабочих профессий, а одним из новых факторов конкуренции на рынке труда становятся навыки работы с искусственным интеллектом. Такие выводы представили «Авито Работа» и «Авито Подработка» на пресс-конференции «Тренды рынка труда в Уральском федеральном округе», которая прошла 26 мая в пространстве «Синара Арт».

По данным сервисов, рынок труда в регионе одновременно переживает сразу несколько процессов: компании продолжают активно нанимать линейный персонал, жители всё чаще ищут подработку как дополнительный источник дохода, а работодатели начинают учитывать ИИ-компетенции при найме.

Исследование «Авито Подработки» показало, что 83% жителей Екатеринбурга либо уже подрабатывают, либо периодически рассматривают такую возможность. Для большинства это способ увеличить доход — такой вариант выбрали 61% участников опроса. Однако всё чаще подработку воспринимают и как инструмент карьерного развития. Почти каждый пятый респондент заявил, что использует временную занятость для получения новых навыков и опыта.

На фоне роста интереса к гибкой занятости заметно изменилась и структура спроса. За год число откликов на вакансии водителей-экспедиторов в Екатеринбурге выросло сразу на 230%. Также вырос интерес к работе курьеров (+62%) и работников торгового зала (+27%). В компании связывают это с развитием логистики, маркетплейсов и сервисов доставки.

Одновременно работодатели продолжают активно расширять набор персонала. По данным «Авито Работы», сильнее всего в Екатеринбурге вырос спрос на сотрудников складов — количество вакансий увеличилось на 174%. Также компании стали чаще искать операторов пунктов выдачи заказов (+70%), работников кухни (+45%), разнорабочих (+42%) и сотрудников торговых залов (+18%).

Фактически рынок подработки и основной рынок труда всё сильнее пересекаются. Наиболее востребованными остаются сферы, связанные с обслуживанием городской инфраструктуры, логистикой, торговлей и сервисом.

«Рынок труда сегодня активно перестраивается. Работодатели наращивают найм прежде всего в прикладных и инфраструктурных направлениях. Бизнес конкурирует за специалистов, обеспечивающих работу базовых отраслей экономики, и готов платить за это», — отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.

По данным компании, в УрФО лидером по росту числа вакансий стала сфера управления транспортной инфраструктурой — плюс 98% за год. Также заметно вырос спрос на специалистов в ЖКХ и городской инфраструктуре (+47%), а также в продаже и обслуживании автомобилей.

На фоне кадровой конкуренции работодатели продолжают поднимать зарплатные предложения. За январь–апрель 2026 года средняя предлагаемая зарплата для специалистов с опытом работы более трёх лет в УрФО составила 71,4 тысячи рублей в месяц. При этом ожидания соискателей оказались ниже — около 66,8 тысячи рублей.

Самый заметный рост зарплат зафиксирован в сфере технического обслуживания и ремонта оборудования — сразу на 64%, до 120 тысяч рублей в месяц. Также выросли предложения в строительстве инфраструктурных объектов, транспортном машиностроении и добывающей отрасли.

При этом число резюме рабочих и линейных специалистов за год увеличилось сразу на 128%. Особенно активно на рынок выходят сотрудники складов, слесари, сантехники и продавцы.

Как отмечают аналитики, гибкая занятость всё чаще становится не временной мерой, а привычной моделью работы для разных социальных групп. Так, активность женщин в декрете и пенсионеров на рынке подработки за год выросла на 22%. Они чаще всего выбирают бытовые услуги, логистику, торговлю и сферу красоты.

Активно ищут подработку и студенты. В Екатеринбурге они чаще всего рассматривают вакансии в продаже и обслуживании автомобилей, фитнес-индустрии, недвижимости и организации мероприятий.

Летом спрос на временную занятость традиционно усиливается. По данным исследования, 61% жителей Екатеринбурга планируют подрабатывать в ближайшие месяцы или допускают такую возможность. В среднем они рассчитывают получать около 35 тысяч рублей в месяц дополнительно.

Наиболее популярными форматами летней подработки стали дополнительные смены на основном месте работы, складская логистика, доставка и сезонные работы на открытом воздухе.

Отдельным трендом рынка труда становится рост интереса к искусственному интеллекту. Согласно исследованию «Авито Работы», 57% жителей УрФО уже осваивают ИИ-инструменты. При этом 21% респондентов используют искусственный интеллект непосредственно в рабочих задачах, а почти треть изучает технологии как перспективный профессиональный навык.

Работодатели также начинают перестраивать подходы к обучению сотрудников. По данным компании, 15% работодателей УрФО уже планируют внедрять корпоративные программы обучения работе с ИИ.

Кроме того, «Авито Подработка» начала использовать собственные ИИ-инструменты для работы с соискателями. В сервисе появились чат-бот и голосовой помощник, которые помогают пользователям пройти путь от отклика на вакансию до выхода на первую смену.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Уральцы готовы платить тренеру 5 300 рублей в месяц
25 мая 2026
Половина жителей Екатеринбурга регулярно продаёт лишние вещи
23 мая 2026
Товары для дачи и пикников стали самыми востребованными у уральцев в мае
20 мая 2026
В Свердловской области выросли зарплаты у сезонных работников проката спорттоваров
19 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Генпрокуратура подала иск о национализации очередной группы активов Бикова и Боброва

В числе ответчиков — депутаты-единороссы, третьих лиц — компании из Ставрополья
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:00 Двор-музей «Республика Лодыгина» приглашает на экскурсию и субботник
20:26 Детская потасовка в Реже привела к перелому и судебному разбирательству
19:47 Меняется расписание следующих между Верхней и Нижней Салдой электричек
19:37 В дни Курбан-байрама возле мечетей Свердловской области будут дежурить экипажи ДПС
19:11 Рынок труда на Урале уходит в гибкую занятость и ИИ-компетенции
19:03 «Добрый Екатеринбург» закончится вместе с весной «Мохнатым выпускным»
17:38 Экс-директор института физкультуры УрФУ освобождается по УДО
17:32 Хоккеисты «Автомобилиста» поздравили выпускников гимназии № 212 с последним звонком
17:13 Федеральные трассы смогут строить при участии региональных бюджетов
17:03 Два подряда на благоустройство на 900 млн рублей в Екатеринбурге достались компании консула ЮАР
16:36 В Полевском завершают строительство дома на 90 квартир для детей-сирот
15:27 Грузоперевозки стали главной отраслью бизнеса на Урале
15:24 Екатеринбургу не хватает ещё 104 тысяч голосов для федеральных средств на благоустройство
15:12 В России запустили сервис, с помощью которого можно сравнить свою зарплату с рыночной
14:11 Свердловскую область признали одним из лидеров промышленного туризма в России
13:37 Из-за ранней жары зарплаты специалистов по кондиционерам выросли до 175 тысяч рублей
13:18 Тагильчанка перевела мошенникам 300 тысяч рублей после звонка о «замене домофона»
12:46 В Волчанске родственники срезали 55 кг провода с трамвайной линии ради металлолома
12:29 Студенты Технического университета УГМК вошли в число лучших на инженерном чемпионате CASE-IN
11:59 Иностранные студенты в Свердловской области разработали собственные волонтёрские инициативы
11:31 Житель Свердловской области лишился спецтехники и заплатит крупный штраф за незаконную рубку леса
11:15 В центре Екатеринбурга на два дня устроят триатлон с заплывами в Городском пруду
10:46 Свердловские студенты вышли в финал всероссийского чемпионата профмастерства
21:21 В субботу к Маскам Скорби можно будет съездить бесплатно
20:19 Деревянному домику в Дегтярске хотят присвоить статус ОКН
19:54 Юбилейный «Веломай Фест» пройдёт в парке Маяковского в конце месяца
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:00 Двор-музей «Республика Лодыгина» приглашает на экскурсию и субботник
20:26 Детская потасовка в Реже привела к перелому и судебному разбирательству
19:47 Меняется расписание следующих между Верхней и Нижней Салдой электричек
19:37 В дни Курбан-байрама возле мечетей Свердловской области будут дежурить экипажи ДПС
19:11 Рынок труда на Урале уходит в гибкую занятость и ИИ-компетенции
19:03 «Добрый Екатеринбург» закончится вместе с весной «Мохнатым выпускным»
17:38 Экс-директор института физкультуры УрФУ освобождается по УДО
17:32 Хоккеисты «Автомобилиста» поздравили выпускников гимназии № 212 с последним звонком
17:13 Федеральные трассы смогут строить при участии региональных бюджетов
17:03 Два подряда на благоустройство на 900 млн рублей в Екатеринбурге достались компании консула ЮАР
16:36 В Полевском завершают строительство дома на 90 квартир для детей-сирот
15:27 Грузоперевозки стали главной отраслью бизнеса на Урале
15:24 Екатеринбургу не хватает ещё 104 тысяч голосов для федеральных средств на благоустройство
15:12 В России запустили сервис, с помощью которого можно сравнить свою зарплату с рыночной
14:11 Свердловскую область признали одним из лидеров промышленного туризма в России
13:37 Из-за ранней жары зарплаты специалистов по кондиционерам выросли до 175 тысяч рублей
13:18 Тагильчанка перевела мошенникам 300 тысяч рублей после звонка о «замене домофона»
12:46 В Волчанске родственники срезали 55 кг провода с трамвайной линии ради металлолома
12:29 Студенты Технического университета УГМК вошли в число лучших на инженерном чемпионате CASE-IN
11:59 Иностранные студенты в Свердловской области разработали собственные волонтёрские инициативы
11:31 Житель Свердловской области лишился спецтехники и заплатит крупный штраф за незаконную рубку леса
11:15 В центре Екатеринбурга на два дня устроят триатлон с заплывами в Городском пруду
10:46 Свердловские студенты вышли в финал всероссийского чемпионата профмастерства
21:21 В субботу к Маскам Скорби можно будет съездить бесплатно
20:19 Деревянному домику в Дегтярске хотят присвоить статус ОКН
19:54 Юбилейный «Веломай Фест» пройдёт в парке Маяковского в конце месяца
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK