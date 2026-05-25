Рынок труда на Урале уходит в гибкую занятость и ИИ-компетенции

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге растёт спрос как на временную занятость, так и на специалистов рабочих профессий, а одним из новых факторов конкуренции на рынке труда становятся навыки работы с искусственным интеллектом. Такие выводы представили «Авито Работа» и «Авито Подработка» на пресс-конференции «Тренды рынка труда в Уральском федеральном округе», которая прошла 26 мая в пространстве «Синара Арт».По данным сервисов, рынок труда в регионе одновременно переживает сразу несколько процессов: компании продолжают активно нанимать линейный персонал, жители всё чаще ищут подработку как дополнительный источник дохода, а работодатели начинают учитывать ИИ-компетенции при найме.Исследование «Авито Подработки» показало, что 83% жителей Екатеринбурга либо уже подрабатывают, либо периодически рассматривают такую возможность. Для большинства это способ увеличить доход — такой вариант выбрали 61% участников опроса. Однако всё чаще подработку воспринимают и как инструмент карьерного развития. Почти каждый пятый респондент заявил, что использует временную занятость для получения новых навыков и опыта.На фоне роста интереса к гибкой занятости заметно изменилась и структура спроса. За год число откликов на вакансии водителей-экспедиторов в Екатеринбурге выросло сразу на 230%. Также вырос интерес к работе курьеров (+62%) и работников торгового зала (+27%). В компании связывают это с развитием логистики, маркетплейсов и сервисов доставки.Одновременно работодатели продолжают активно расширять набор персонала. По данным «Авито Работы», сильнее всего в Екатеринбурге вырос спрос на сотрудников складов — количество вакансий увеличилось на 174%. Также компании стали чаще искать операторов пунктов выдачи заказов (+70%), работников кухни (+45%), разнорабочих (+42%) и сотрудников торговых залов (+18%).Фактически рынок подработки и основной рынок труда всё сильнее пересекаются. Наиболее востребованными остаются сферы, связанные с обслуживанием городской инфраструктуры, логистикой, торговлей и сервисом.«Рынок труда сегодня активно перестраивается. Работодатели наращивают найм прежде всего в прикладных и инфраструктурных направлениях. Бизнес конкурирует за специалистов, обеспечивающих работу базовых отраслей экономики, и готов платить за это», — отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.По данным компании, в УрФО лидером по росту числа вакансий стала сфера управления транспортной инфраструктурой — плюс 98% за год. Также заметно вырос спрос на специалистов в ЖКХ и городской инфраструктуре (+47%), а также в продаже и обслуживании автомобилей.На фоне кадровой конкуренции работодатели продолжают поднимать зарплатные предложения. За январь–апрель 2026 года средняя предлагаемая зарплата для специалистов с опытом работы более трёх лет в УрФО составила 71,4 тысячи рублей в месяц. При этом ожидания соискателей оказались ниже — около 66,8 тысячи рублей.Самый заметный рост зарплат зафиксирован в сфере технического обслуживания и ремонта оборудования — сразу на 64%, до 120 тысяч рублей в месяц. Также выросли предложения в строительстве инфраструктурных объектов, транспортном машиностроении и добывающей отрасли.При этом число резюме рабочих и линейных специалистов за год увеличилось сразу на 128%. Особенно активно на рынок выходят сотрудники складов, слесари, сантехники и продавцы.Как отмечают аналитики, гибкая занятость всё чаще становится не временной мерой, а привычной моделью работы для разных социальных групп. Так, активность женщин в декрете и пенсионеров на рынке подработки за год выросла на 22%. Они чаще всего выбирают бытовые услуги, логистику, торговлю и сферу красоты.Активно ищут подработку и студенты. В Екатеринбурге они чаще всего рассматривают вакансии в продаже и обслуживании автомобилей, фитнес-индустрии, недвижимости и организации мероприятий.Летом спрос на временную занятость традиционно усиливается. По данным исследования, 61% жителей Екатеринбурга планируют подрабатывать в ближайшие месяцы или допускают такую возможность. В среднем они рассчитывают получать около 35 тысяч рублей в месяц дополнительно.Наиболее популярными форматами летней подработки стали дополнительные смены на основном месте работы, складская логистика, доставка и сезонные работы на открытом воздухе.Отдельным трендом рынка труда становится рост интереса к искусственному интеллекту. Согласно исследованию «Авито Работы», 57% жителей УрФО уже осваивают ИИ-инструменты. При этом 21% респондентов используют искусственный интеллект непосредственно в рабочих задачах, а почти треть изучает технологии как перспективный профессиональный навык.Работодатели также начинают перестраивать подходы к обучению сотрудников. По данным компании, 15% работодателей УрФО уже планируют внедрять корпоративные программы обучения работе с ИИ.Кроме того, «Авито Подработка» начала использовать собственные ИИ-инструменты для работы с соискателями. В сервисе появились чат-бот и голосовой помощник, которые помогают пользователям пройти путь от отклика на вакансию до выхода на первую смену.