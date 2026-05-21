Возрастное ограничение 18+
Забившему насмерть незнакомца на улице первоуральцу продлили арест
Фото: Первоуральский городской суд
Жителю Первоуральска, обвиняемому в убийстве незнакомца на улице Чекистов, продлили меру пресечения. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Он останется в СИЗО до 1 июля 2026 года включительно. Постановление ещё может быть обжаловано.
По версии следствия, вечером 31 марта обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил незнакомого мужчину. Впоследствии потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил обвиняемого под стражей»,
– говорится в сообщении.
Он останется в СИЗО до 1 июля 2026 года включительно. Постановление ещё может быть обжаловано.
По версии следствия, вечером 31 марта обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил незнакомого мужчину. Впоследствии потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию