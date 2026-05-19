Тагильчанка перевела мошенникам 300 тысяч рублей после звонка о «замене домофона»

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле 50-летняя местная жительница лишилась 300 тысяч рублей после звонка от мошенников, которые представились специалистами по обслуживанию домофонов.Как сообщили в пресс-группе Нижнетагильского управления МВД, женщине позвонила неизвестная и заявила, что в её доме якобы собираются менять домофонное оборудование. Для «подтверждения заявки» тагильчанку попросили назвать код из смс.После этого женщине позвонил другой неизвестный. Он представился сотрудником Росфинмониторинга и заявил, что мошенники получили доступ к её персональным данным и якобы оформили доверенность на человека, находящегося в федеральном розыске. Чтобы «защитить деньги», женщине предложили снять все средства и «задекларировать» их.По указанию звонившего она пришла в отделение банка на проспекте Мира, сняла через банкомат 300 тысяч рублей и перевела деньги через СБП. Уже дома женщина рассказала о случившемся начальнице, которая объяснила ей, что это была мошенническая схема.В полиции отмечают, что легенда о замене домофонов в Нижнем Тагиле используется не впервые. Жителей просят не сообщать посторонним коды из смс, не переходить по сомнительным ссылкам и при подозрительных звонках самостоятельно связываться с официальной организацией. Мероприятие для возрастной категории 18+