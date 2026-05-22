Из-за рухнувшей кровли в Асбесте возбудили уголовное дело
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за кровли, рухнувшей на проходивших мимо людей в Асбесте. Сообщается, что пострадала женщина.
Ранее была информация, что пешеходам удалось увернуться от обломков.
По данным ведомства, дом, с которого сорвалась кровля, ремонтировался.
«Следственным отделом по Асбесту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,
– говорится в сообщении областного СК.
