Житель Свердловской области лишился спецтехники и заплатит крупный штраф за незаконную рубку леса

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Суд в Туринском районе наказал рублём и конфискацией оборудования жителя деревни Решетникова, который оставил лесничество без нескольких десятков кубометров деревьев. Мужчину признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, сообщили в областной прокуратуре.По версии следствия, преступление произошло в конце 2025 года. В течение двух месяцев — с ноября по декабрь — местный житель наведывался в Ницинское участковое лесничество. Без каких-либо разрешений он успел спилить 11 лип и елей. Общий объём добытой древесины превысил 9,9 кубометра.Работал «черный лесоруб» основательно: для транспортировки спиленных деревьев он использовал два трактора — «Беларус-82.1» 2012 года выпуска и старенький МТЗ-82 1980 года, а также две бензопилы. Именно во время вывоза очередной партии его и задержали полицейские.Ущерб, нанесенный лесному фонду страны, оценили более чем в 65 тысяч рублей. Как уточнили в надзорном ведомстве, осужденный еще до вынесения судебного вердикта добровольно возместил эту сумму.Тем не менее суд назначил мужчине штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, всё оборудование, которое использовалось для незаконного промысла, включая оба трактора, прицеп и бензопилы, изъяли и обратили в доход государства. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+