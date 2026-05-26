В России запустили сервис, с помощью которого можно сравнить свою зарплату с рыночной
Фото: скрин калькулятора зарплатных расчетов
В Авито Работа представили сервис зарплатной аналитики «Знайте себе цену», который помогает соискателям оценить свой уровень дохода относительно рынка и подобрать вакансии с подходящей оплатой.
Как сообщили в компании, пользователю достаточно указать профессию, график работы, регион и текущий заработок. После этого сервис показывает рыночную зарплатную вилку на основе схожих предложений работодателей. Также система подбирает вакансии от работодателей и отмечает объявления, где зарплата соответствует рыночной оценке Авито.
По данным опроса Авито Работы, размер зарплаты остаётся главным фактором при выборе работодателя для 51% россиян.
В компании отмечают, что данные пользователей обезличиваются и используются только для расчёта уровня зарплаты и сравнения с рыночными показателями.
«Сегодня соискателям особенно важно понимать, насколько их зарплатные ожидания соответствуют рынку. Мы видим, что ожидания продолжают расти: в I квартале 2026 года они увеличились на 17% год к году и достигли 70 882 руб/мес. При этом в ряде востребованных профессий кандидаты рассчитывают на значительно более высокий доход — например, бурильщики ожидают в среднем 186 527 руб/мес, водители-дальнобойщики — 178 813 руб/мес. На этом фоне сервис "Знайте себе цену" помогает быстро оценить свою стоимость на рынке, сравнить ожидания с актуальными предложениями работодателей и быстрее находить подходящие вакансии», — заявил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.
