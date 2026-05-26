Возрастное ограничение 18+

В России запустили сервис, с помощью которого можно сравнить свою зарплату с рыночной

15.12 Вторник, 26 мая 2026
Фото: скрин калькулятора зарплатных расчетов
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Авито Работа представили сервис зарплатной аналитики «Знайте себе цену», который помогает соискателям оценить свой уровень дохода относительно рынка и подобрать вакансии с подходящей оплатой.

Как сообщили в компании, пользователю достаточно указать профессию, график работы, регион и текущий заработок. После этого сервис показывает рыночную зарплатную вилку на основе схожих предложений работодателей. Также система подбирает вакансии от работодателей и отмечает объявления, где зарплата соответствует рыночной оценке Авито.

По данным опроса Авито Работы, размер зарплаты остаётся главным фактором при выборе работодателя для 51% россиян.

В компании отмечают, что данные пользователей обезличиваются и используются только для расчёта уровня зарплаты и сравнения с рыночными показателями.

«Сегодня соискателям особенно важно понимать, насколько их зарплатные ожидания соответствуют рынку. Мы видим, что ожидания продолжают расти: в I квартале 2026 года они увеличились на 17% год к году и достигли 70 882 руб/мес. При этом в ряде востребованных профессий кандидаты рассчитывают на значительно более высокий доход — например, бурильщики ожидают в среднем 186 527 руб/мес, водители-дальнобойщики — 178 813 руб/мес. На этом фоне сервис “Знайте себе цену” помогает быстро оценить свою стоимость на рынке, сравнить ожидания с актуальными предложениями работодателей и быстрее находить подходящие вакансии», — заявил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Из-за ранней жары зарплаты специалистов по кондиционерам выросли до 175 тысяч рублей
26 мая 2026
Авито открыл набор на программу подготовки аналитиков
21 мая 2026
В Свердловской области выросли зарплаты у сезонных работников проката спорттоваров
19 мая 2026
Актриса Марина Федункив выйдет на работу к победителям конкурса вакансий на Авито
20 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Генпрокуратура подала иск о национализации очередной группы активов Бикова и Боброва

В числе ответчиков — депутаты-единороссы, третьих лиц — компании из Ставрополья
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:38 Экс-директор института физкультуры УрФУ освобождается по УДО
17:32 Хоккеисты «Автомобилиста» поздравили выпускников гимназии № 212 с последним звонком
17:13 Федеральные трассы смогут строить при участии региональных бюджетов
17:03 Два подряда на благоустройство на 900 млн рублей в Екатеринбурге достались компании консула ЮАР
16:36 В Полевском завершают строительство дома на 90 квартир для детей-сирот
15:27 Грузоперевозки стали главной отраслью бизнеса на Урале
15:24 Екатеринбургу не хватает ещё 104 тысяч голосов для федеральных средств на благоустройство
15:12 В России запустили сервис, с помощью которого можно сравнить свою зарплату с рыночной
14:11 Свердловскую область признали одним из лидеров промышленного туризма в России
13:37 Из-за ранней жары зарплаты специалистов по кондиционерам выросли до 175 тысяч рублей
13:18 Тагильчанка перевела мошенникам 300 тысяч рублей после звонка о «замене домофона»
12:46 В Волчанске родственники срезали 55 кг провода с трамвайной линии ради металлолома
12:29 Студенты Технического университета УГМК вошли в число лучших на инженерном чемпионате CASE-IN
11:59 Иностранные студенты в Свердловской области разработали собственные волонтёрские инициативы
11:31 Житель Свердловской области лишился спецтехники и заплатит крупный штраф за незаконную рубку леса
11:15 В центре Екатеринбурга на два дня устроят триатлон с заплывами в Городском пруду
10:46 Свердловские студенты вышли в финал всероссийского чемпионата профмастерства
21:21 В субботу к Маскам Скорби можно будет съездить бесплатно
20:19 Деревянному домику в Дегтярске хотят присвоить статус ОКН
19:54 Юбилейный «Веломай Фест» пройдёт в парке Маяковского в конце месяца
19:21 Запрещённым советским фильмам посвятят выставку в Ельцин-центре
18:46 В Краснотурьинске осудили за мошенничество многодетную мать
18:29 «Эшелон Победы» поприветствовало более 100 тысяч человек
17:39 Интерес к спецтехнике в России вырос на фоне снижения ставки ЦБ
16:01 Горячую линию по туристическим услугам запустил свердловский Роспотребнадзор
15:44 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении 15,4 млн под видом субсидий
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
17:38 Экс-директор института физкультуры УрФУ освобождается по УДО
17:32 Хоккеисты «Автомобилиста» поздравили выпускников гимназии № 212 с последним звонком
17:13 Федеральные трассы смогут строить при участии региональных бюджетов
17:03 Два подряда на благоустройство на 900 млн рублей в Екатеринбурге достались компании консула ЮАР
16:36 В Полевском завершают строительство дома на 90 квартир для детей-сирот
15:27 Грузоперевозки стали главной отраслью бизнеса на Урале
15:24 Екатеринбургу не хватает ещё 104 тысяч голосов для федеральных средств на благоустройство
15:12 В России запустили сервис, с помощью которого можно сравнить свою зарплату с рыночной
14:11 Свердловскую область признали одним из лидеров промышленного туризма в России
13:37 Из-за ранней жары зарплаты специалистов по кондиционерам выросли до 175 тысяч рублей
13:18 Тагильчанка перевела мошенникам 300 тысяч рублей после звонка о «замене домофона»
12:46 В Волчанске родственники срезали 55 кг провода с трамвайной линии ради металлолома
12:29 Студенты Технического университета УГМК вошли в число лучших на инженерном чемпионате CASE-IN
11:59 Иностранные студенты в Свердловской области разработали собственные волонтёрские инициативы
11:31 Житель Свердловской области лишился спецтехники и заплатит крупный штраф за незаконную рубку леса
11:15 В центре Екатеринбурга на два дня устроят триатлон с заплывами в Городском пруду
10:46 Свердловские студенты вышли в финал всероссийского чемпионата профмастерства
21:21 В субботу к Маскам Скорби можно будет съездить бесплатно
20:19 Деревянному домику в Дегтярске хотят присвоить статус ОКН
19:54 Юбилейный «Веломай Фест» пройдёт в парке Маяковского в конце месяца
19:21 Запрещённым советским фильмам посвятят выставку в Ельцин-центре
18:46 В Краснотурьинске осудили за мошенничество многодетную мать
18:29 «Эшелон Победы» поприветствовало более 100 тысяч человек
17:39 Интерес к спецтехнике в России вырос на фоне снижения ставки ЦБ
16:01 Горячую линию по туристическим услугам запустил свердловский Роспотребнадзор
15:44 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении 15,4 млн под видом субсидий
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK