Детская потасовка в Реже привела к перелому и судебному разбирательству

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области завершилось судебное разбирательство, в котором пострадал восьмилетний школьник. Мальчику в ходе детской потасовки сломали руку.Неприятный случай произошёл в конце февраля 2025 года в городе Реже. Мальчик возвращался из школы домой и увидел борющихся ребят из параллельного класса. Он решил вмешаться и разнять их. В этот момент другой ученик подбежал к нему сзади и уронил в снег. После падения ребёнок почувствовал сильную боль в руке. В тот же день родители отвели его в больницу, где у него диагностировали перелом руки.Экспертиза квалифицировала повреждение как вред здоровью средней тяжести. Лечение оказалось долгим и тяжёлым. Ребёнок носил гипс, а затем проходил медицинскую реабилитацию в специализированном учреждении. Из-за травмы мальчик пропустил занятия в художественной школе и спортивной секции. Передвигаться самостоятельно он не мог, всегда находился в сопровождении родителей.В интересах пострадавшего в Режевской городской суд подали гражданский иск. Истец потребовал взыскать с мамы обидчика компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск, но частично. Судья учёл, что у ответчицы на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей. Приняли во внимание также состояние её здоровья и материальное положение. В итоге с матери мальчика-обидчика взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, суд взыскал материальный ущерб — расходы на дополнительные реабилитационные процедуры, не входящие в базовую программу лечения, но прописанные врачом. Эта сумма составила 3250 рублей. Также с ответчика взыскали госпошлину в доход местного бюджета в размере 7000 рублей.Мама обидчика не согласилась с решением и обжаловала его в апелляционном порядке. Она заявила, что доказательств перенесённых страданий пострадавшим ребёнком нет. Дело рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда. Изучив все материалы, апелляционная инстанция подтвердила обоснованность выводов суда первой инстанции. В определении суда отмечено: сам факт причинения вреда здоровью средней тяжести безусловно свидетельствует о физических и нравственных страданиях потерпевшего. Отсутствие у несовершеннолетнего прямого умысла на причинение тяжких последствий не освобождает его законного представителя от гражданско-правовой ответственности. Это обстоятельство лишь учитывается при определении размера компенсации.Решение районного суда оставлено без изменения. Оно вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+