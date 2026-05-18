В Екатеринбурге собственника квартиры под аренду обязали избавиться от тараканов в жилище
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге собственника квартиры, которую он сдавал иностранцам в аренду, через суд обязали привести жильё в порядок из-за жалобы на нашествие тараканов.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судебного решения по нечистому жилищу добилась соседка, въехавшая в свою квартиру в декабре 2023 года. Уже через месяц ей пришлось вызывать дезинсекторов из-за внезапно появившихся тараканов. Специалисты, закончив обработку, предупредили женщину, что насекомые могут вернуться, если не устранить очаг заражения в соседней квартире. Так и вышло. Через некоторое время тараканы вновь появились.
Женщина попыталась связаться с владельцем проблемного жилья и выяснила, что там проживают иностранцы, которым он сдаёт помещение. Но они проводить дезинсекцию не захотели. Проблему усугубляло то, что арендаторы постоянно менялись.
В сентябре 2024 года женщина обратилась в Роспотребнадзор. Представители ведомства подтвердили проблему. Позже она обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, потребовав обязать соседа провести дезинсекцию, а также взыскать компенсацию морального вреда и неустойку. Собственник проблемной квартиры не отрицал наличие насекомых и настаивал на отсутствии доказательств того, что очаг находится именно в его жилище. Также он выражал подозрения, что женщина просто хочет добиться выселения соседей-иностранцев.
В итоге суд назначил комплексную санитарно-эпидемиологическую экспертизу, которая показала, что тараканы действительно плодились в сдаваемой квартире. Ответчика обязали провести дезинсекцию в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу. Постановление ещё может быть обжаловано.
