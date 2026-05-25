Экс-директор института физкультуры УрФУ освобождается по УДО

17.38 Вторник, 26 мая 2026
Фото: Максим Ефремов
Приговорённый в октябре 2024 года к 9 годам колонии Евгений Шурманов подал ходатайство о замене заключения в колонии на более мягкое наказание, и судья Верхотурского районного суда Алексей Ладыгин его удовлетворил, следует из данных на сайте суда. Об оспаривании решения прокуратурой пока не сообщалось.

Неотбытую часть срока (четыре года) Шурманову заменили на ограничение свободы, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу суда. Бывшему главе института УрФУ будет запрещено выходить из дома после 22.00, а дважды в месяц необходимо отмечаться в инспекции.

Шурманов был задержан в 2022 году. В ходе расследования его дела следствие и суд пришли к выводу, что директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ имени Б.Н. Ельцина украл из бюджета Универсиады 13,6 млн рублей. Шурманова признали виновным в двух эпизодах мошенничества (часть 4 статьи 159 УК) — в 2020 году совместно с бизнесменом Алексеем Кувариным он похитил 13,6 миллиона рублей, которые были выделены на размещение участников студенческих соревнований и судей. Ещё 2,4 млн рублей, выделенных на развитие региональной федерации регби, директор потратил «нецелевым образом».

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
