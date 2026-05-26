Грузоперевозки стали главной отраслью бизнеса на Урале

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Уральском федеральном округе на май 2026 года действуют 649 975 компаний и индивидуальных предпринимателей. За год бизнес-реестр в округе вырос на 3,26%, а число регистраций увеличилось на 7,5%. Такие данные ко Дню российского предпринимательства привёл Точка Банк.Главной особенностью УФО аналитики называют высокую концентрацию бизнеса в сфере грузоперевозок. На этот вид деятельности приходится 7,25% всех действующих компаний и ИП округа. Это максимальный показатель среди всех федеральных округов России. Всего в регионе работают 46 890 транспортных компаний и предпринимателей.Как отмечают в Точка Банке, такие данные подтверждают роль Урала как транспортно-логистического узла между европейской частью страны и Сибирью.В топ-5 самых распространённых направлений бизнеса в УФО также вошли торговля вне магазинов, аренда недвижимости, строительство зданий и торговля прочими товарами в специализированных магазинах.Медианный возраст предпринимателя в округе составляет 41 год. Женщины занимают 37,2% предпринимательского ландшафта, мужчины – 62,8%. Доля индивидуальных предпринимателей составляет 60,6%, юридических лиц – 39,4%.Показатель плотности предпринимательства в УФО близок к среднероссийскому: 5,27 действующих компаний и ИП на 100 жителей против 5,5 по стране.По данным исследования, 42% компаний, открытых в 2020 году, продолжали работать к концу 2025 года. Среди компаний, зарегистрированных в 2022 году, через три года действовали 50%.Отмечается, что исследование основано на обезличенных данных клиентов Точка Банка, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, реестре проверок ФГИС ЕРКНМ и данных Росстата. Мероприятие для возрастной категории 18+