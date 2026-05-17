Федеральные трассы смогут строить при участии региональных бюджетов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам участвовать в развитии инфраструктуры федеральных автодорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании Автодор. Документ расширяет перечень источников финансирования дорожных проектов федерального значения.Теперь регионы России смогут софинансировать строительство и модернизацию отдельных участков федеральных трасс через соглашения с Минтрансом России. В «Автодоре» заявляют, что это позволит регионам быстрее запускать важные для себя дорожные проекты, которые сложно реализовать только за счёт федерального бюджета.Как отмечают в госкомпании, механизм предполагает использование инструментов государственно-частного партнёрства и внебюджетного финансирования. По данным «Автодора», в проекты строительства скоростных магистралей уже привлечено около 1,1 трлн рублей возвратных инвестиций.Ранее в Совете Федерации сообщали, что пилотными проектами по новой схеме могут стать южный обход Тюмени и развязка трассы М-12 «Восток» с Малым кольцом Подмосковья. Мероприятие для возрастной категории 18+