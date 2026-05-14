Возрастное ограничение 18+
Число вернувшихся с прогулок с клещами выросло до 7,1 тысячи человек в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области выросло число пострадавших от присасывания клещей. С начала сезона клещей сняли с 7,1 тысячи человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
На прошлой неделе сообщалось о 5,3 тысячи пострадавших.
Там также добавили, что число пострадавших ниже показателя за аналогичный период прошлого года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня.
С подозрением на энцефалит с начала сезона госпитализированы 16 человек, с подозрением на боррелиоз – 36 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+
На прошлой неделе сообщалось о 5,3 тысячи пострадавших.
«Чаще других за медпомощью обращались жители Екатеринбурга и Каменска-Уральского»,
– отметили в ведомстве.
Там также добавили, что число пострадавших ниже показателя за аналогичный период прошлого года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня.
С подозрением на энцефалит с начала сезона госпитализированы 16 человек, с подозрением на боррелиоз – 36 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Около 500 человек без водительских прав остановили сотрудники свердловской ГИБДД в праздничные дни
14 мая 2026
14 мая 2026