В Полевском завершают строительство дома на 90 квартир для детей-сирот

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Полевском близится к завершению строительство пятиэтажного дома на 90 квартир для детей-сирот. Дом возводят в микрорайоне Центральный по государственной программе обеспечения жильём детей-сирот, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов во время выезда на объект заявил, что строительство находится на особом контроле региональных властей.«Дом в Полевском будет достроен в срок и с надлежащим качеством. Сейчас важно усилить темпы работ и обеспечить выполнение всех обязательств», – пообещал Григорий Сурганов.По данным областных властей, общая площадь дома превышает три тысячи квадратных метров. На объекте уже завершены фундаментные работы, смонтированы стены и перекрытия до пятого этажа, установлены окна. Сейчас подрядчик ведёт фасадные и кровельные работы, а также монтаж инженерных сетей и внутреннюю отделку помещений.В квартирах предусмотрены системы пожаротушения и приточно-вытяжная вентиляция. Во дворе планируют оборудовать детскую и спортивную площадки, парковки и зоны отдыха.Как уточнили в департаменте информационной политики, в Свердловской области сейчас строятся 16 домов для детей-сирот в 11 муниципалитетах. С начала 2026 года квартиры получили уже 425 человек из этой категории, до конца года власти рассчитывают передать ещё 706 жилых помещений. Мероприятие для возрастной категории 18+