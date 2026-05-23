Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске с 23 мая ищут 14-летнего мальчика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске с прошлой недели ищут 14-летнего Максима Азаренков. С 23 мая его местонахождение неизвестно. Ориентировку на юношу публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Подросток ростом 174 сантиметра, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами, серыми глазами. Был одет в чёрную футболку, штаны цвета хаки и тёмно-синие кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить на горячую линию поисковиков 8 800 700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112.
Подросток ростом 174 сантиметра, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами, серыми глазами. Был одет в чёрную футболку, штаны цвета хаки и тёмно-синие кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить на горячую линию поисковиков 8 800 700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию