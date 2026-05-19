Из-за ранней жары зарплаты специалистов по кондиционерам выросли до 175 тысяч рублей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Аномально тёплая весна спровоцировала резкий рост спроса на специалистов по установке и ремонту кондиционеров. На этом фоне работодатели начали заметно повышать зарплатные предложения.По данным Авито Работы, средняя предлагаемая зарплата специалистов по обслуживанию кондиционеров в России к середине мая достигла 126 тысяч рублей в месяц. За год показатель вырос на 39%.Сильнее всего зарплаты выросли в Хабаровском крае – там работодатели готовы платить таким специалистам в среднем 171 тысячу рублей в месяц. Это на 47% больше, чем год назад. В Ярославской области рост составил 45% – до 117 тысяч рублей, в Красноярском крае – 41%, до 110 тысяч рублей.В Москве и Санкт-Петербурге, где жара пришла раньше обычного, работодатели предлагают специалистам по кондиционерам в среднем 165 и 175 тысяч рублей соответственно. В обоих городах зарплатные предложения за год выросли на 19%.Как сообщили в Авито Работе, рост связан с сезонным увеличением спроса на установку, обслуживание и ремонт климатической техники – как со стороны бизнеса, так и частных клиентов.«Спрос на специалистов по обслуживанию климатического оборудования традиционно усиливается с наступлением тёплого сезона, однако в этом году динамика оказалась особенно заметной на фоне раннего роста температур», – заявил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.В компании также отмечают, что число вакансий для таких специалистов за год выросло на 64% в Хабаровском крае, на 47% – в Нижегородской области и на 46% – в Красноярском крае. Мероприятие для возрастной категории 18+