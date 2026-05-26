Возрастное ограничение 18+
Два подряда на благоустройство на 900 млн рублей в Екатеринбурге достались компании консула ЮАР
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге определились победители двух крупных аукционов на благоустройство улицы и площади в центре Екатеринбурга. В обоих случаях победила компания Трест «УралТрансСпецСтрой» Сергея Мазуркевича.
Компания бизнесмена (а заодно консула ЮАР в Екатеринбурге) стала единственным участником как аукциона на реконструкцию улицы Пушкина (от Ленина до Малышева), так и аукциона на благоустройство площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса перед железнодорожным вокзалом Екатеринбурга.
АО Трест «УралТрансСпецСтрой» («Трест УТСС») не стал снижать стартовые цены, поэтому подряды достались компании Мазуркевича с максимальной стоимостью — за 421 и 471 млн рублей соответственно. Таким образом, в общей сложности «Трест УралТрансСпецСтрой» взял подряды на общую сумму почти 900 миллионов рублей.
Последние несколько лет «Трест УралТрансСпецСтрой» ремонтировал смежную с улицей Пушкина улицу Гоголя. Мероприятие для возрастной категории 18+
Компания бизнесмена (а заодно консула ЮАР в Екатеринбурге) стала единственным участником как аукциона на реконструкцию улицы Пушкина (от Ленина до Малышева), так и аукциона на благоустройство площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса перед железнодорожным вокзалом Екатеринбурга.
АО Трест «УралТрансСпецСтрой» («Трест УТСС») не стал снижать стартовые цены, поэтому подряды достались компании Мазуркевича с максимальной стоимостью — за 421 и 471 млн рублей соответственно. Таким образом, в общей сложности «Трест УралТрансСпецСтрой» взял подряды на общую сумму почти 900 миллионов рублей.
Последние несколько лет «Трест УралТрансСпецСтрой» ремонтировал смежную с улицей Пушкина улицу Гоголя. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбургу не хватает ещё 104 тысяч голосов для федеральных средств на благоустройство
26 мая 2026
26 мая 2026
Глава СК взял на контроль ситуацию с невыплатой зарплат на сумму более 50 млн рублей в Екатеринбурге
18 мая 2026
18 мая 2026