Хоккеисты «Автомобилиста» поздравили выпускников гимназии № 212 с последним звонком

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов пришли на последний звонок в гимназию № 212. Игроки поздравили выпускников с окончанием учёбы и вручили им подарки от клуба.Как сообщили в гимназии, среди выпускников оказалось много болельщиков «Автомобилиста». Некоторые из них ходят не только на домашние, но и на выездные матчи ХК «Автомобилист» и молодёжной команды «Авто».«В первую очередь хотим вас поздравить с первым шагом во взрослую жизнь. Год назад ещё мы стояли на вашем месте. Сегодня – вы. Первое, что хотим пожелать – дальнейших успехов в вашей карьере, на вашем пути, и чтобы у вас всегда всё получалось», – сказал Дмитрий Исаев.Он также рассказал школьникам, что после собственного выпускного бала сразу отправился на тренировку.В прошедшем сезоне Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов выступали за все три команды системы екатеринбургского клуба: ХК «Автомобилист», МХК «Авто» и «Горняк-УГМК». Вместе с «Авто» они стали бронзовыми призёрами чемпионата МХЛ.Гимназия № 212 работает в Екатеринбурге с 2008 года. Учебное заведение сотрудничает с МГИМО, НИУ ВШЭ, университетом Иннополис и УрФУ, а также является площадкой ряда всероссийских олимпиад. В гимназии развивают профильные направления по иностранным языкам, математике, экономике, праву и биологии.В новом учебном году у гимназии должно открыться новое пятиэтажное здание в квартале Екатеринбург-Сити на улице Октябрьской революции. Оно рассчитано на 280 учеников. Сейчас образовательное учреждение проводит дополнительный приём в 1–10 классы. Мероприятие для возрастной категории 18+