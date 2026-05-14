Свердловчане старше 60 лет могут бесплатно привиться от клещевого энцефалита

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловскую область поступило более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. Об этом сообщает официальный интернет-ресурс Министерства здравоохранение «Здоровье уральцев».Данная вакцина предназначен для людей старше 60 лет. В настоящее время ведётся отгрузка препарата медицинским организациям Свердловской области. Уже со следующей недели медики смогут продолжить бесплатную вакцинацию свердловчан старшего поколения.Как поясняют специалисты, сделать прививку против клещевого энцефалита можно в течение всего года. Однако после инъекции необходимо соблюдать простое, но важное правило. Самое главное — исключить возможность встречи с клещами в течение двух недель. Именно столько времени требуется организму, чтобы выработать антитела и сформировать устойчивый иммунитет.На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 8,3 тысячи обращений за медицинской помощью. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2025 года и на 23% меньше по сравнению со средним многолетним уровнем. С подозрением на инфицирование клещевым энцефалитом госпитализирован 21 свердловчанин. Под наблюдением врачей также находится 41 уралец с подозрением на болезнь Лайма. Мероприятие для возрастной категории 18+