Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на пять дней изменят маршруты трамваев и троллейбусов из-за ремонта путей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 12 по 17 июня изменится схема движения нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов, сообщили в мэрии Екатеринбурга.
Работы начнутся в 00.00 12 июня и завершатся в 05.00 17 июня. На это время движение трамваев по проспекту Космонавтов, от остановки «Улица Кузнецова» до остановки «Педагогический университет», будет закрыто в обоих направлениях. Изменения коснутся трамваев № 5, 8 и 24 и троллейбусов № 26, 29, 32.
Схемы движения трамваев:
трамвай №5: Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Уральская – Блюхера – Шарташ;
трамвай №8: Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Площадь 1 Пятилетки – Эльмаш – Донская – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;
трамвай №24: 7 Ключей – Техническая – Бебеля – Донбасская – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Площадь 1 Пятилетки.
Схемы движения троллейбусов:
троллейбус №26: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Ильича – Кировградская – Машиностроителей – Космонавтов – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – Крауля (обратно по маршруту);
троллейбус №29: Коммунистическая – Калининская (по маршруту) далее Калининская – Космонавтов – Бакинских Комиссаров – Коммунистическая;
троллейбус №32: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Ильича – Кировградская – Машиностроителей – Космонавтов – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Академическая – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая (обратно по маршруту).
Мероприятие для возрастной категории 18+
Работы начнутся в 00.00 12 июня и завершатся в 05.00 17 июня. На это время движение трамваев по проспекту Космонавтов, от остановки «Улица Кузнецова» до остановки «Педагогический университет», будет закрыто в обоих направлениях. Изменения коснутся трамваев № 5, 8 и 24 и троллейбусов № 26, 29, 32.
Схемы движения трамваев:
трамвай №5: Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Уральская – Блюхера – Шарташ;
трамвай №8: Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Площадь 1 Пятилетки – Эльмаш – Донская – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;
трамвай №24: 7 Ключей – Техническая – Бебеля – Донбасская – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Площадь 1 Пятилетки.
Схемы движения троллейбусов:
троллейбус №26: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Ильича – Кировградская – Машиностроителей – Космонавтов – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – Крауля (обратно по маршруту);
троллейбус №29: Коммунистическая – Калининская (по маршруту) далее Калининская – Космонавтов – Бакинских Комиссаров – Коммунистическая;
троллейбус №32: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Ильича – Кировградская – Машиностроителей – Космонавтов – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Академическая – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая (обратно по маршруту).
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию