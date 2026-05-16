В Екатеринбурге на пять дней изменят маршруты трамваев и троллейбусов из-за ремонта путей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 12 по 17 июня изменится схема движения нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов, сообщили в мэрии Екатеринбурга.Работы начнутся в 00.00 12 июня и завершатся в 05.00 17 июня. На это время движение трамваев по проспекту Космонавтов, от остановки «Улица Кузнецова» до остановки «Педагогический университет», будет закрыто в обоих направлениях. Изменения коснутся трамваев № 5, 8 и 24 и троллейбусов № 26, 29, 32.Схемы движения трамваев:Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Уральская – Блюхера – Шарташ;Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Площадь 1 Пятилетки – Эльмаш – Донская – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;7 Ключей – Техническая – Бебеля – Донбасская – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Площадь 1 Пятилетки.Схемы движения троллейбусов:Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Ильича – Кировградская – Машиностроителей – Космонавтов – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – Крауля (обратно по маршруту);Коммунистическая – Калининская (по маршруту) далее Калининская – Космонавтов – Бакинских Комиссаров – Коммунистическая;Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Ильича – Кировградская – Машиностроителей – Космонавтов – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Академическая – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая (обратно по маршруту).Мероприятие для возрастной категории 18+