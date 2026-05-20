В субботу к Маскам Скорби можно будет съездить бесплатно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу — 30 мая — день всеобщего поминовения усопших, и многие уральцы захотят почтить память жертв политических репрессий. Для них готовят специальные автобусы, которые доставят до Мемориального комплекса бесплатно.В этот день, в 13.00 на Мемориальном комплексе, расположенном на 12-м километре Московского тракта, состоится гражданская панихида. Автобусы к месту проведения мероприятия отправятся от здания администрации города Екатеринбурга. Время отправления — ровно в 12.00. Поскольку ожидается, что в мероприятии захотят поучаствовать пожилые люди, в поездку готовятся и волонтёры, которые помогут старикам в дороге. Обратно автобусы отправятся в 14.15.Напомним, что Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий 1930-1950-х годов находится неподалёку от одного из самых массовых захоронений. Он был возведён на средства муниципального бюджета, и жители Екатеринбурга также вносили свою лепту в его создание. На плитах мемориала указаны даты рождения и смерти более чем 18 с половиной тысяч человек. В предпоследний день весны участники траурной церемонии возложат цветы к мемориальным плитам. Мероприятие для возрастной категории 18+