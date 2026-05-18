Деревянному домику в Дегтярске хотят присвоить статус ОКН

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловское региональное отделение ВООПИК направило официальное заключение об историко-культурной ценности одного здания в Дегтярске. Речь идёт о «Доме на 6 квартир рабочего поселка «Лена Голдфилдс Лимитед», который находится на улице Ревдинской, 2.В настоящее время это деревянное здание уже включено в список объектов, обладающих признаками культурного наследия. Специалисты называют данный дом редчайшим образцом многоквартирного деревянного жилья 1920-х годов. На территории Свердловской области аналогичных объектов больше не сохранилось.Уникальность постройки заключается в том, что в ней полностью уцелели первоначальная планировка и подлинные конструктивные элементы. Кроме того, до наших дней дошли надворные постройки того времени. По сути, это — целый фрагмент исторической среды Дегтярска конца двадцатых годов прошлого века, расположенный в квартале рабочего посёлка, который возводился по проекту акционерного общества «Лена Голдфилдс Лимитед».К письму в защиту здания эксперты приложили подробную историческую справку, подготовленную преподавателем кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия УрГАХУ Андреем Романовым. Теперь решение о присвоении дому официального статуса памятника остаётся за уполномоченными органами.