Строительство развязки изменит маршруты четырёх екатеринбургских автобусов
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Администрация уральской столицы через официальный портал Екатеринбург.рф предупреждает об изменении маршрутов нескольких автобусов. Уже сегодня схема движения общественного транспорта действовала иначе.
Вносить изменения в схему движения четырёх городских автобусов пришлось в связи со строительством транспортной развязки у концерна «Калина» на перекрёстке улиц Байкальской и Комсомольской. Новые временные схемы затронули автобусы № 54, 054, 76 и 78. Маршруты № 54 и 054 в направлении к остановке «Синие камни» теперь едут по улицам Малышева, Сыромолотова, Сиреневому бульвару, улице Новгородцевой, дублёру Сибирского тракта, а также улицам Комсомольская, Хрустальная, Анны Бычковой и снова Хрустальная.
В обратном направлении — от остановки «Синие камни» — эти автобусы последуют по улицам Хрустальная, Анны Бычковой, Байкальская, Комсомольская, Егоршинскому подходу и Малышева. Автобусы № 76 и 78 от остановки «Синие камни» поедут по улицам Хрустальная, Анны Бычковой, Байкальская, Комсомольская, дублёру Сибирского тракта, затем снова по Комсомольской и далее по обычному маршруту.
В направлении к остановке «Синие камни» автобусы будут следовать по своему обычному маршруту, затем по Комсомольской, дублёру Сибирского тракта, снова по Комсомольской, а далее по улицам Хрустальная, Анны Бычковой и Хрустальная.
На всём протяжении объездных путей высадка и посадка пассажиров будет производиться на всех действующих остановках. Планируется, что такая схема движения автобусов будет действовать до 26 июня.
В Екатеринбурге продлили ограничения движения на перекрёстке Байкальской и Комсомольской
17 мая 2026
В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
12 мая 2026
