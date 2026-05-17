Строительство развязки изменит маршруты четырёх екатеринбургских автобусов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Администрация уральской столицы через официальный портал Екатеринбург.рф предупреждает об изменении маршрутов нескольких автобусов. Уже сегодня схема движения общественного транспорта действовала иначе.Вносить изменения в схему движения четырёх городских автобусов пришлось в связи со строительством транспортной развязки у концерна «Калина» на перекрёстке улиц Байкальской и Комсомольской. Новые временные схемы затронули автобусы № 54, 054, 76 и 78. Маршруты № 54 и 054 в направлении к остановке «Синие камни» теперь едут по улицам Малышева, Сыромолотова, Сиреневому бульвару, улице Новгородцевой, дублёру Сибирского тракта, а также улицам Комсомольская, Хрустальная, Анны Бычковой и снова Хрустальная.В обратном направлении — от остановки «Синие камни» — эти автобусы последуют по улицам Хрустальная, Анны Бычковой, Байкальская, Комсомольская, Егоршинскому подходу и Малышева. Автобусы № 76 и 78 от остановки «Синие камни» поедут по улицам Хрустальная, Анны Бычковой, Байкальская, Комсомольская, дублёру Сибирского тракта, затем снова по Комсомольской и далее по обычному маршруту.В направлении к остановке «Синие камни» автобусы будут следовать по своему обычному маршруту, затем по Комсомольской, дублёру Сибирского тракта, снова по Комсомольской, а далее по улицам Хрустальная, Анны Бычковой и Хрустальная.На всём протяжении объездных путей высадка и посадка пассажиров будет производиться на всех действующих остановках. Планируется, что такая схема движения автобусов будет действовать до 26 июня. Мероприятие для возрастной категории 18+