В Свердловской области режим беспилотной опасности действовал три часа

14.23 Суббота, 23 мая 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области утром вновь объявляли режим беспилотной опасности. Предупреждение действовало около трёх часов, после чего его отменили. О введении режима губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в 09.35, о снятии ограничений, в 12.41.

Информации о прилётах беспилотников по объектам в регионе не поступало. Также не сообщалось о повреждениях инфраструктуры или пострадавших. При этом Росавиация не объявляла временных ограничений на использование воздушного пространства.

В соседнем регионе произошла атака беспилотников. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, утром несколько БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий. По его словам, часть беспилотников сбили на подлёте. По предварительным данным, в Пермском крае пострадавших нет. Позже в регионе отменили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер».

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
