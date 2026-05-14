Жителя Кировграда будут судить за дрифт на трассе и заправке





рассказали в прокуратуре Свердловской области. «Обвиняемый, демонстрируя явное пренебрежение нормам поведения в общественном месте, грубо нарушая ПДД, неоднократно совершил маневры управляемого заноса, то есть дрифт, в том числе с выездом на полосу встречного движения автодороги, чем создал угрозу безопасной эксплуатации транспортных средств другим участникам дорожного движения, а также жизни и здоровью граждан»,

Юлия Медведева

В Кировграде будут судить 23-летнего местного жителя за дрифт 30 января 2026 года на трассе «Кировград – посёлок Карпушиха» в районе горнолыжного комплекса «Ежовая» и на заправке в Кировграде.Также, согласно материалам дела, молодой человек заехал на городскую заправку со стороны выезда с АЗС и продолжил дрифтовать там. На замечания оператора заправки он не реагировал.Дрифтёру вменяют статью 267.1 УК РФ («Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств»). Мероприятие для возрастной категории 18+