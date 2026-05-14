Жителя Кировграда будут судить за дрифт на трассе и заправке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кировграде будут судить 23-летнего местного жителя за дрифт 30 января 2026 года на трассе «Кировград – посёлок Карпушиха» в районе горнолыжного комплекса «Ежовая» и на заправке в Кировграде.
Также, согласно материалам дела, молодой человек заехал на городскую заправку со стороны выезда с АЗС и продолжил дрифтовать там. На замечания оператора заправки он не реагировал.
Дрифтёру вменяют статью 267.1 УК РФ («Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств»).
«Обвиняемый, демонстрируя явное пренебрежение нормам поведения в общественном месте, грубо нарушая ПДД, неоднократно совершил маневры управляемого заноса, то есть дрифт, в том числе с выездом на полосу встречного движения автодороги, чем создал угрозу безопасной эксплуатации транспортных средств другим участникам дорожного движения, а также жизни и здоровью граждан»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
