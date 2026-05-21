В Краснотурьинске осудили за мошенничество многодетную мать

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области вынесен приговор в отношении многодетной матери, уличенной в крупном мошенничестве. Женщина была признана виновной в преступлениях, совершенных в составе организованной группы.Уголовное дело заводили по факту двух эпизодов хищения денег у пожилых граждан в крупном и особо крупном размере. Суд установил, что осенью прошлого года подсудимая вступила в преступную группу, действовавшую через мессенджер. Злоумышленники целенаправленно звонили пожилым людям и оказывали на них психологическое давление. Жертвам сообщали ложную информацию о государственной измене, утечке банковских данных или попытках хищения средств. Под этим предлогом пенсионеров убеждали перевести все накопления на так называемые «безопасные счета». В других случаях деньги требовали передать курьеру якобы для декларирования.В результате действий осужденной две жительницы Свердловской области лишились всех сбережений. Одна потерпевшая из Екатеринбурга передала мошенникам 500 тысяч рублей. Другая жительница Краснотурьинска лишилась гораздо более крупной суммы — 1 миллиона 300 тысяч рублей.Во время процесса — а он шёл в Краснотурьинском городском суде — женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Однако, принимая во внимание наличие у подсудимой несовершеннолетних детей, суд постановил считать приговор условным. Испытательный срок для многодетной матери составит три года.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Мероприятие для возрастной категории 18+