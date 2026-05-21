В Краснотурьинске осудили за мошенничество многодетную мать
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В Свердловской области вынесен приговор в отношении многодетной матери, уличенной в крупном мошенничестве. Женщина была признана виновной в преступлениях, совершенных в составе организованной группы.
Уголовное дело заводили по факту двух эпизодов хищения денег у пожилых граждан в крупном и особо крупном размере. Суд установил, что осенью прошлого года подсудимая вступила в преступную группу, действовавшую через мессенджер. Злоумышленники целенаправленно звонили пожилым людям и оказывали на них психологическое давление. Жертвам сообщали ложную информацию о государственной измене, утечке банковских данных или попытках хищения средств. Под этим предлогом пенсионеров убеждали перевести все накопления на так называемые «безопасные счета». В других случаях деньги требовали передать курьеру якобы для декларирования.
В результате действий осужденной две жительницы Свердловской области лишились всех сбережений. Одна потерпевшая из Екатеринбурга передала мошенникам 500 тысяч рублей. Другая жительница Краснотурьинска лишилась гораздо более крупной суммы — 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Во время процесса — а он шёл в Краснотурьинском городском суде — женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Однако, принимая во внимание наличие у подсудимой несовершеннолетних детей, суд постановил считать приговор условным. Испытательный срок для многодетной матери составит три года.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
