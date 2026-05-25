Свердловский облсуд изъял землю и 577 млн рублей у структур «Атомстройкомплекса»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе решение об изъятии имущества у структур крупного уральского застройщика «Атомстройкомплекс». Судебный акт вступил в законную силу после того, как апелляция не принесла результата, сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск в интересах России и постановил обратить в доход государства 10 земельных участков в посёлке Коптяки Среднеуральска и 2 помещения в Екатеринбурге. Кроме того, с физических лиц солидарно взыскано 577 618 600 рублей как имущество, полученное коррупционным путём.
Ответчиками по делу выступили АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»», ООО «Компания «Атомстройкомплекс»», ООО «Специализированный застройщик «Южный Берег»», а также ряд физических лиц. По данным материалов дела, земли были выделены под индивидуальное жилищное строительство с нарушением законодательства о противодействии коррупции.
