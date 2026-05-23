Горячую линию по туристическим услугам запустил свердловский Роспотребнадзор
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление Роспотребнадзора запустило горячую линию по вопросам, касающимся покупки, обмена и возврата туристических путевок.
Телефоны горячей линии можно найти на сайте управления.
Звонки принимают по будням с 08.30 до 17.00 до 7 июня 2026 года. Также в праздничные и выходные дни представители ведомства отвечают на вопросы по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.
«Специалисты ответят на вопросы граждан, разъяснят, что должно быть в договоре на туристическое обслуживание, и дадут рекомендации, что делать в случае наличия претензий к качеству туристического продукта»,
– сообщили в ведомстве.
