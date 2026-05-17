Свердловские власти прокомментировали разгоревшийся пожар в Ивдельском лесничестве
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Власти Свердловской области сообщили, что пожар, который за двое суток разросся до 800 гектаров, действует в Ивдельском лесничестве. Сейчас борьбу со стихией ведут 90 человек.
Известно, что с начала года в Свердловской области произошло 63 лесных пожара, из которых 62 потушили в первые сутки. Общая площадь возгораний составила 1,5 тысячи гектаров.
Департамент информационной политики региона сообщает, что на месте работает министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его словам, специалисты Уральской авиабазы при помощи тяжёлой спецтехники опахивают кромку пожара, чтобы остановить низовой огонь.
«Также к тушению привлечены два вертолёта Ми‑8. К настоящему моменту они произвели в общей сложности 13 сбросов, или 33 тонны воды. В течение дня на место возгорания прибудут ещё 14 десантников‑пожарных и пять парашютистов‑пожарных»,
– сказал Мамонтов.
Он также подчеркнул, что огонь не подпускают к населённым пунктам. Однако в Ивделе введён режим ЧС.
Известно, что с начала года в Свердловской области произошло 63 лесных пожара, из которых 62 потушили в первые сутки. Общая площадь возгораний составила 1,5 тысячи гектаров.
