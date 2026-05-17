В 2026 в Екатеринбурге хотят заменить 182 лифта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В этом году в Екатеринбурге собираются заменить в многоквартирных домах 182 лифта. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Алексей Орлов.
По его словам, 113 подъёмников обновят по муниципальной программе, ещё 69 – по региональной. С 2019 года в городе в общей сложности заменено 2 588 лифтов.
Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет, после чего оборудование подлежит замене, напоминают в мэрии. Чтобы получить новый подъёмник, жильцы дома подают заявку и берут на себя часть расходов. Остальное покрывает субсидия – она составляет около 30% стоимости работ и оборудования.
