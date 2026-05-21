«Эшелон Победы» поприветствовало более 100 тысяч человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце прошлой недели — а точнее, 22 мая, — военно-исторический состав завершил сделал последнюю в этом году остановку. Отчёт о масштабной поездке, которая длилась с 1 мая, сегодня предоставила Свердловская железная дорога.Согласно предоставленным СвЖД данным, за время своего тура «Эшелон Победы» преодолел тысячи километров и объехал пять регионов России. Маршрут ретросостава охватил Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области, а также ХМАО – Югру и ЯНАО. Всего поезд сделал остановки в 24 городах. Жители и гости этих населенных пунктов получили уникальную возможность увидеть передвижную выставку военной техники и реликвий.Поприветствовать состав и ознакомиться с экспозициями пришли более 110 тысяч человек. В Екатеринбурге «победный» состав встретили 7,5 тысячи зрителей, а в Нижнем Тагиле — 6 тысяч человек. Мероприятие для возрастной категории 18+