В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении 15,4 млн под видом субсидий





рассказали в прокуратуре Свердловской области. «Так, при фактическом посещении в 2020 году 7 детьми детского сада предоставил сведения о посещении его 85 воспитанниками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 25 мая, Ленинский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор бывшему директору частного детского сада Дмитрию Гришкову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.Согласно материалам дела, он с января 2019 года по январь 2022 года получал субсидии из областного бюджета на возмещение затрат на дошкольное образование, предоставляя недостоверные данные о количестве воспитанников.Таким образом за три года он незаконно получил более 15,4 миллиона рублей.В качестве наказания суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+