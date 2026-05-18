Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении 15,4 млн под видом субсидий
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 25 мая, Ленинский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор бывшему директору частного детского сада Дмитрию Гришкову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.
Согласно материалам дела, он с января 2019 года по январь 2022 года получал субсидии из областного бюджета на возмещение затрат на дошкольное образование, предоставляя недостоверные данные о количестве воспитанников.
Таким образом за три года он незаконно получил более 15,4 миллиона рублей.
В качестве наказания суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, он с января 2019 года по январь 2022 года получал субсидии из областного бюджета на возмещение затрат на дошкольное образование, предоставляя недостоверные данные о количестве воспитанников.
«Так, при фактическом посещении в 2020 году 7 детьми детского сада предоставил сведения о посещении его 85 воспитанниками»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Таким образом за три года он незаконно получил более 15,4 миллиона рублей.
В качестве наказания суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ревде вынесли приговор одному из фигурантов дела о хищении 52,5 млн рублей при поставках извести
18 мая 2026
18 мая 2026