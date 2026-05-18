Интерес к спецтехнике в России вырос на фоне снижения ставки ЦБ

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В России начал расти интерес к дорожно-строительной технике. Как сообщили в Авито Спецтехнике, в январе–апреле 2026 года просмотры объявлений о продаже новой и подержанной техники выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.О ситуации на рынке представители Авито и Минпромторга говорили во время совместной онлайн-сессии, посвящённой развитию отрасли в 2026 году. Участники обсуждали изменения регулирования, цифровизацию учёта техники и инструменты прогнозирования спроса.Как пояснил коммерческий директор Авито Спецтехники Андрей Горн, рост просмотров объявлений рынок рассматривает как ранний сигнал будущего восстановления продаж.Дополнительным фактором для рынка стало снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5%. В Авито считают, что это уже влияет на активность в сегменте лизинга и инвестиционные планы компаний. Ещё одним драйвером спроса участники рынка называют реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Во время сессии отдельно обсуждались изменения регулирования отрасли. В России продолжают внедрять цифровые инструменты учёта и контроля самоходной техники, а также готовятся к введению обязательной сертификации и единых требований к идентификационным номерам машин.Основой системы стали электронные паспорта самоходных машин. По данным участников рынка, с ноября 2022 года в стране оформили уже более 730 тысяч ЭПСМ. Предполагается, что цифровой формат позволит унифицировать данные о технике и упростить её учёт.Обязательная сертификация техники должна заработать с апреля 2028 года по решению Совета ЕЭК. Единые требования к идентификационным номерам новых машин вступят в силу с сентября 2026 года.Кроме того, сейчас обсуждается законопроект о расширении полномочий Гостехнадзора. Как отмечалось во время сессии, ведомство может получить право проводить постоянные рейды и проверять технику непосредственно во время эксплуатации. Мероприятие для возрастной категории 18+