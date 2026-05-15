В Екатеринбурге обсудили просьбу мигрантов присутствовать на тестах по русскому для детей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге обсудили просьбу мигрантов позволить им находиться рядом с детьми во время вступительных тестов по русскому языку. Об этом рассказал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России и депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Павленко.
Глава департамента образования Елена Кириченко, комментируя просьбу, обратила внимание на то, что для этого потребовалось бы изменить федеральные нормы, регламентирующие процедуру. Она также подчеркнула, что во время экзаменов государственной итоговой аттестации (ГИА) родители тоже не могут присутствовать вне зависимости от того, мигрант это или гражданин РФ, приводит её слова «Сигнал».
Ранее также озвучивалась потенциальная проблема массового поступления в первые классы девятилетних детей из‑за многократных пересдач. Кириченко парировала это опасение, отметив, что такая ситуация (когда с семилетними детьми учатся девятилетки) наблюдалась и раньше, поскольку дети не могли осилить программу по возрасту.
«Я общался с лидерами национально-культурных объединений. Говорят, что дети немного закомплексованы, половина не сдаёт, потому что нет законного представителя. А если бы родитель присутствовал, у нас бы половина детей, я вас уверяю, сдавала бы. Они бы не переживали и не боялись»,
– сказал Павленко.
