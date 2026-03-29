Возрастное ограничение 18+
Информацию о провалившихся на тесте по русскому языку детей-иностранцев будут сдавать в свердловскую полицию
Фото: Вечерние ведомости
Замминистра образования региона Ольга Бабченко в эфире программы «Акцент» заявила, что информацию о детях-иностранцах, которые не сдали тест по русскому языку, будут передавать в полицию «для уточнения планов».
«Если все-таки ребенок не сдает, то тогда информацию об этом ребенке передаёся в органы внутренних дел, потому что именно это подразделение ведет учёт о нахождении детей на территории Российской Федерации. Идут разговоры с семьей, о том, какие в дальнейшем планы. У нас ведь тоже регламентируемый возраст освоения образовательных программ – от 6,5 до 8 лет. Может случиться, что ребенок уже старше, а в школу не поступил», – заявила Бабченко.
При этом чиновница отметила, что дети могут сдать тест несколько раз, она пообещала, что для таких детей будут разработаны программы для подтягивания языка.
Бабченко отметила, что с первого раза в прошлом году экзамен сдали только около половины детей – 780 из 1475.
Ранее сдачу экзамена по языку в первый класс для иностранных детей критиковали в соцсетях и представители различных общественных организаций.
Ранее сдачу экзамена по языку в первый класс для иностранных детей критиковали в соцсетях и представители различных общественных организаций.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
