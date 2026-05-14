Тавдинец «обменял» билет банка приколов на 250 часов обязательных работ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Тавде местного жителя наказали 250 часами общественно-полезных работ за то, что он несколько раз подряд пытался купить продукты на сувенирную купюру банка приколов «5000 дублей».
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина посещал магазины разных торговых сетей, но продавцы-кассиры всякий раз отказывались принимать банкноту. В конце концов о «шутнике» сообщили в полицию, и на мужчину возбудили уголовное дело.
Кроме того, с осуждённого взыскали 13 тысяч рублей в счёт оплаты услуг адвоката.
Отдельно в объединённой пресс‑службе отмечают, что случаи попыток расплатиться билетами банка приколов участились в последнее время.
«Судья мирового участка № 3 Тавдинского судебного района Свердловской области признал Черенова виновным в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.1 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ»,
– сообщили в пресс-службе.
Отдельно в объединённой пресс‑службе отмечают, что случаи попыток расплатиться билетами банка приколов участились в последнее время.
