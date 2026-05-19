Возрастное ограничение 18+
Машина реанимации попала в смертельное ДТП под Серовом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около трёх часов, на 351-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», вблизи Серова, разбилась машина реанимации.
По предварительным данным, 67‑летний водитель реанимобиля не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в фонарный столб. В результате ДТП серьёзно пострадала 67‑летняя пациентка, которую везли из Екатеринбурга в Серов. После аварии её забрала другая машина скорой помощи, однако, к сожалению, женщина скончалась по пути в больницу.
Известно, что стаж водителя реанимобиля составляет 47 лет. Ранее он к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.
Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в утомлённом состоянии. Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, 67‑летний водитель реанимобиля не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в фонарный столб. В результате ДТП серьёзно пострадала 67‑летняя пациентка, которую везли из Екатеринбурга в Серов. После аварии её забрала другая машина скорой помощи, однако, к сожалению, женщина скончалась по пути в больницу.
Известно, что стаж водителя реанимобиля составляет 47 лет. Ранее он к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.
«На месте трагедии сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы проведены необходимые процессуальные действия. По факту ДТП назначено служебное расследование»,
– сообщили в областном УГИБДД.
Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в утомлённом состоянии. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию