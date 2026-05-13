Повара с 20 литрами соуса из Баку не пропустили в Кольцово





– сообщили в управлении. «Наршараб приобрёл на бакинском рынке и собирался использовать в работе, а о том, что товары не для личного пользования необходимо декларировать, не знал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кольцово в «зелёном коридоре» зоны таможенного контроля остановили иностранца, прилетевшего из Баку в Екатеринбург, с двумя десятилитровыми бутылками соуса наршараб.Как пояснил сам пассажир, он работает поваром в читинском кафе, а соус его попросил привезти директор заведения, рассказали Вечерним ведомостям в пресс‑службе Уральского таможенного управления.На повара возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП – недекларирование товара. Ему грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара.Мероприятие для возрастной категории 18+