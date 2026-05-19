Возрастное ограничение 18+
Руководители свердловского МВД неделю будет вести приём граждан
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Руководители главного управления полиции Свердловской области в течение недели будут вести личный приём граждан – с 20 по 27 мая включительно.
Об этом Вечерним ведомостям сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, уточнив, что записаться на приём по направлениям оперативно-служебной деятельности можно по телефону: 8 (343) 358 83 55. Звонки принимают ежедневно с 09.00 до 18.00, за исключением обеденного перерыва с 12.00 до 13.00.
Все встречи с руководством областной полиции будут проходить в здании главка на проспекте Ленина, 17. Мероприятие для возрастной категории 18+
Об этом Вечерним ведомостям сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, уточнив, что записаться на приём по направлениям оперативно-служебной деятельности можно по телефону: 8 (343) 358 83 55. Звонки принимают ежедневно с 09.00 до 18.00, за исключением обеденного перерыва с 12.00 до 13.00.
Все встречи с руководством областной полиции будут проходить в здании главка на проспекте Ленина, 17. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле заместитель руководителя свердловского управления Следственного комитета проведёт личный приём граждан
19 мая 2026
19 мая 2026