Руководители свердловского МВД неделю будет вести приём граждан

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Руководители главного управления полиции Свердловской области в течение недели будут вести личный приём граждан – с 20 по 27 мая включительно.Об этом Вечерним ведомостям сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, уточнив, что записаться на приём по направлениям оперативно-служебной деятельности можно по телефону: 8 (343) 358 83 55. Звонки принимают ежедневно с 09.00 до 18.00, за исключением обеденного перерыва с 12.00 до 13.00.Все встречи с руководством областной полиции будут проходить в здании главка на проспекте Ленина, 17. Мероприятие для возрастной категории 18+