Уральские ученые нашли признаки преждевременного старения у коров и свиней

12.38 Вторник, 12 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
В УрФАНИЦ УрО РАН подвели промежуточные итоги исследования о преждевременном старении сельскохозяйственных животных. Работу поддерживает Российский научный фонд.

Как сообщили в научном центре, ученые изучают, как при промышленном содержании меняются органы и ткани у крупного рогатого скота, свиней и птицы. Исследователи уже выявили различия в механизмах дегенерации у разных видов животных и определили молекулярные маркеры, связанные со старением.

Руководитель проекта, доктор ветеринарных наук, член-корреспондент РАН Ирина Шкуратова пояснила, что в естественных условиях сельскохозяйственные животные могут жить 15–20 лет, однако сроки их хозяйственного использования значительно ниже.

«В России продолжительность использования молочных коров не превышает 2,6–3,6 лактации (в Свердловской области — 2,5), кур-несушек — 100–102 недели, свиноматок — 3,5–4 лет, хряков — 4–4,5 лет», – заявила Шкуратова.

По данным исследователей, патологические изменения в тканях начинаются уже на ранних этапах развития и связаны с условиями промышленного содержания животных. У крупного рогатого скота поврежденные ткани постепенно замещаются соединительной тканью – фиброзные изменения ученые фиксируют даже у молодых телят.

У свиней, как уточнили в УрФАНИЦ УрО РАН, чаще развиваются воспаления, нарушения кровотока в мелких сосудах, ожирение внутренних органов и поражение сосудов, напоминающее атеросклероз у человека.

Также ученые впервые определили молекулярные признаки преждевременного старения, в том числе особенности накопления в тканях липофусцина – так называемого «пигмента старения» – и жиров. Эти данные ранее не публиковались, сообщили в научном центре.

Следующим этапом исследования станет изучение возрастных изменений работы генов у сельскохозяйственных животных с помощью технологий расшифровки ДНК. По данным УрФАНИЦ УрО РАН, результаты могут использоваться при разработке ветеринарных препаратов и в селекционной работе.

