Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
Фото: скрин из видео ЕАН
Екатеринбурженка Надежда Гугумберидзе, серьезно пострадавшая в аварии с участием Алексея Грома, известного как «охотник на байкеров», заявила, что считает несправедливым прекращение уголовного дела. Об этом она рассказала ЕАН.
ДТП произошло 1 августа 2025 года у стелы «Европа – Азия». По данным издания, внедорожник Isuzu под управлением Грома врезался в мотоцикл Гугумберидзе. Удар был такой силы, что девушку отбросило в отбойник, а мотоцикл разорвало пополам.
После аварии пострадавшая долго восстанавливалась. Из больницы она выписалась 22 сентября на коляске, позже перенесла операцию. Сейчас у нее оформлена вторая группа инвалидности, а последствия травм, по словам Гугумберидзе, останутся с ней на всю жизнь. На реабилитацию она потратила около 1,7 млн рублей.
Гугумберидзе рассказала, что Гром за это время ни разу не пытался связаться с ней, хотя, по ее словам, они живут по соседству по месту прописки. Пострадавшая также заявила, что у нее есть вопросы к следствию и экспертизе. Сейчас она решает, будет ли обжаловать прекращение дела.
Возмущение решением выразили и представители мотосообщества. Вице-президент байк-клуба Street Raiders Алексей Андриевский напомнил, что после аварии к «Космосу» выходили более 400 мотоциклистов, требовавших обратить внимание на дело.
