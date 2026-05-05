Свердловский Росреестр предупредил о новой схеме мошенников с дачными участками
О новой схеме мошенничества сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Свердловской области. Жителям Свердловской области начали рассылать фейковые уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. В письмах и сообщениях мошенники предлагают оплатить «штраф со скидкой» по ссылке. После перехода у человека могут попытаться украсть доступ к аккаунту на Госуслугах.
Как сообщили в Управлении Росреестра по Свердловской области, единственным официальным документом для оплаты штрафа является постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано заместителем главного государственного инспектора региона по использованию и охране земель и заверено печатью ведомства.
В Росреестре подчеркнули, что сотрудники ведомства не рассылают уведомления о штрафах через смс, мессенджеры или чаты и не просят сообщать персональные данные.
«Сотрудники Росреестра никогда не информируют в смс или в чатах мессенджерах о штрафах за нарушения на участках или просьбами сообщить свои персональные данные», – заявила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева.
В ведомстве уточнили, что привлечение к административной ответственности возможно только после контрольного мероприятия, составления протокола и официального уведомления собственника участка. Такие уведомления направляются заказным письмом или через личный кабинет на Госуслугах.
В случае сомнений свердловчанам советуют обращаться напрямую в региональное управление Росреестра. Также проверить информацию о контрольных мероприятиях можно через единый реестр проверок.
