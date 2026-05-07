Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении начальницы Качканарского филиала Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области. Капитана внутренней службы Евгению Левковскую обвиняли в халатности, повлекшей утрату документов осужденного.Ранее городской суд признал офицера виновной и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. Однако вышестоящая инстанция полностью отменила это решение и оправдала женщину, признав за ней право на реабилитацию.Согласно материалам дела, Левковская была назначена на должность в феврале 2024 года, то есть всего за месяц до событий, которые привели к утрете документов. В марте она получила от мирового судьи приговор в отношении местного жителя. Тот был признан виновным в краже по части 1 статьи 158 УК РФ и приговорен к 200 часам обязательных работ. По версии следствия, начальница филиала нарушила инструкцию. Она не зарегистрировала полученные документы, не завела личное дело осужденного и не направила уведомления в надзорные органы. Фактически копии судебных актов были утрачены.В мае 2024 года Левковская ушла в отпуск по беременности и родам. При этом она не передала документы сотруднику, который временно замещал ее должность. В результате осужденный был поставлен на учет только в мае 2025 года. Качканарский городской суд усмотрел в этих действиях состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), и назначил наказание в виде штрафа.Защита Левковской обжаловала приговор в апелляционном порядке. Свердловский областной суд изучил обстоятельства дела и пришёл к выводу, что в действиях женщины отсутствует состав преступления. Допущенное ею нарушение, как подчеркнул суд, не повлекло за собой существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства. Ключевым аргументом стал срок приведения приговора в исполнение. Поскольку преступление относится к категории небольшой тяжести, этот срок истекал в марте 2026 года.В итоге Свердловский областной суд оправдал Евгению Левковскую на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ — в связи с отсутствием в её деянии состава преступления. За офицером признано право на реабилитацию. Приговор городского суда отменен.