Вкусный гастробаттл готовят в екатеринбургском Доме Качки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В последний месяц весны любителей истории и гастрономии ждёт необычное противостояние. В Доме Качке два эксперта встретятся в интеллектуально-вкусном поединке на тему Троицы.Мероприятие под названием «На Троицу в МИЕ» планируется на 29 мая в Доме Качки (он же Музей истории Екатеринбурга). В 19.00 в этот день этнолог Вячеслав Печняк поспорит с гастроэкспертом Яковом Можаевым на тему уральских застольных традиций. Участники баттла обсудят, как отмечали Троицу на Урале в старину, как различались крестьянские и городские застолья, сравнят, что ставили на стол тогда и что едят сейчас. Кроме того, оппоненты выяснят, какие традиции благополучно дошли до наших дней и вспомнят обряды, которые уже давно забылись.Гостей Дома Качки в последний майский вечер ждёт не только «словесная баталия», но и дегустация тематических блюд, специально подготовленных к событию. Атмосферу настоящего русского застолья дополнят музыка и песни от уральского фольклорного объединения «ФолкЪ-ТолкЪ». Мероприятие для возрастной категории 18+