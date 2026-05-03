В Свердловской области продолжают тушить два природных пожара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области продолжают тушить природные пожары. Как сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда в регионе действуют два возгорания.
По данным на 02.00 9 мая, площадь пожаров составляла 19 гектаров. Накануне сообщалось также о двух лесных пожарах, однако тогда огонь охватил только 3 гектара.
Всего за прошедшие сутки в России зарегистрировали 24 лесных пожара на общей площади 5,6 тысячи гектаров. Среди основных причин возгораний специалисты называют самовольные палы сухой травы, ландшафтные пожары на землях сельхозназначения и нарушения правил пожарной безопасности в лесах.
