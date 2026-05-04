Над объектами СвЖД прозвучит «Гудок Победы»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В День Победы «Российские железные дороги» проведут всероссийскую акцию. Над объектами организации по всей стране прозвучит «Гудок Победы».
Свердловские железная дорога, разумеется, не станет исключением. Ровно в полдень над всеми объектами СвЖД дадут особый звуковой сигнал. Грузовые поезда и маневровые локомотивы одновременно подадут продолжительный гудок. Скоростные поезда и электрички, которые в этот момент окажутся в пути, также присоединятся к акции. Таким образом, с запада на восток страны прокатится единая мощная волна звуков.
Традиции подавать раз в год «Гудок Победы» уже 81 год. Впервые «Гудок Победы» прозвучал по Советскому Союзу в мае 1945 года: за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана по всей стране раздались раскатистые гудки паровозов. Официальное радио ещё молчало, а железная дорога уже заговорила на всю страну, — напоминают в СвЖД. То есть, именно паровозные гудки первыми оповестили страну о капитуляции Германии.
Стоит отметить, что общими гудками на СвЖД отмечают не только День Победы. Так, в последний раз похожая акция прошла в конце марта, профессиональный праздник, День Машиниста. Мероприятие для возрастной категории 18+
