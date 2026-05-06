Россельхознадзор пригрозил судом бывшей компании Боброва-Бикова из-за заросших сельхозземель

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Уральское управление Россельхознадзора готовится передать материалы в суд в отношении компании «Экологические системы» из-за неиспользования сельхозземель в Сысертском районе. Ранее юрлицо входило в холдинг бывших тюменских олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова.Как сообщили в ведомстве, 6 мая инспекторы провели выездные обследования четырёх участков сельскохозяйственного назначения. Отмечается, что проверка проходила без взаимодействия с собственником и была связана с контролем исполнения ранее выданного предписания.Во время обследования специалисты установили, что все участки заросли древесно-кустарниковой растительностью. В Россельхознадзоре считают это признаком неиспользования земли по целевому назначению и нарушением требований земельного законодательства.Ведомство заявило, что продолжит наблюдение за исполнением обязательных требований. Если предписание не будет выполнено, материалы направят в суд для привлечения собственника к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ — за неисполнение предписания органа государственного земельного надзора.Отметим, что ООО «Экологические системы» – это бывший актив тюменских олигархов Алексея Боброва и Артёма Бикова, тот самый концессионер несостоявшегося мусорного полигона «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе. Именно под этот проект и приобретались сельхозземли, которые сейчас зарастают. После того как в июне 2025 года губернатор Денис Паслер расторгнул концессию, владельцы обещали вместо полигона построить на участках ферму, но дальше обещаний дело не пошло. А осенью 2025 года Генпрокуратура добилась национализации всей империи Боброва и Бикова: «Корпорация СТС» вместе с АО «Облкоммунэнерго» (которому и принадлежат «Экологические системы») перешли в собственность государства, а в апреле 2026-го правительство передало эти активы в доверительное управление «Россетям». Мероприятие для возрастной категории 18+