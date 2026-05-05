В арамильском Парке сказов пройдёт чемпионат игр народов России
Иллюстрация предоставлена пресс-службой Парка сказов
В посёлке Арамиль в Парке Сказов с 9 по 11 мая состоится Чемпионат народных игр, приуроченный к Году единства народов России. Организаторы объявляют, что «здесь нет зрителей — только участники».
Программа охватывает традиции шести народов — башкирского, карельского, чувашского, марийского, монгольского и чукотского. Каждый день выстроен по схожей структуре: утренний «Малышник» для самых маленьких, дневные игровые блоки на сцене и мастер-классы в «Подворье» и Доме Данилы Мастера, вечерний концерт.
9 мая на сцене пройдут «Монгольские потехи» и «Башкирский веселун» — участникам предстоит освоить атлап-турау и выяснить, что такое хабарык. 10 мая — «Чувашский переполох» с богатырскими баталиями, «Карельские веселушки» и вечерняя программа у костра с легендами Урала. 11 мая завершат чемпионат «Марийские веселушки» и «Чукотские игорки». Мастер-классы по трещотке и балалайке проводятся по купонам с кассы.
Все три вечера на сцене выступает вокальный коллектив народной и авторской песни «Медуница».
«Чемпионат строится не вокруг соперничества, а вокруг включённости», — объясняет формат директор парка Алиса Ларионова.
Парк сказов находится в посёлке Арамиль Сысертского района — от железнодорожной станции Арамиль до парка можно дойти за 15–20 минут пешком по экотропе «Исетский бор». Мероприятие для возрастной категории 18+
