Первые опрессовки в Екатеринбурге планируют проводить без отключения горячей воды
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге с 18 по 21 мая пройдут первые гидравлические испытания тепловых сетей перед новым отопительным сезоном. Проверки будут проводить по ночам – с 23:00 до 06:00 – без отключения горячей воды.
Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, специалисты Екатеринбургской тепловой компании будут испытывать магистральные, распределительные и квартальные сети повышенным давлением через обратный трубопровод.
В мэрии предупредили, что владельцам зданий и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и следить за их состоянием. Собственникам складов и подвальных помещений рекомендовали организовать дежурство и принять меры на случай возможных протечек и затоплений.
При обнаружении утечки горячей воды жителям рекомендуют обращаться в диспетчерскую службу АО «ЕТК» или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга.
Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая.
Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая.
