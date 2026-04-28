В Екатеринбурге на два с половиной месяца закроют улицу Гастелло
Скрин с информационной карты
В Екатеринбурге на два с половиной месяца собираются закрыть улицу Гастелло — от дома № 3 до Каслинского переулка. Там будут делать ливневую канализацию.
Ограничения начнут действовать 12 мая и продлятся до 30 июля, сообщают на официальном городском портале.
Проверить информацию о перекрытии можно на информационной карте.
«На участке установят соответствующие временные дорожные знаки, а после завершения работ – восстановят элементы благоустройства. Объехать зону перекрытия можно будет по улицам Дальневосточной, Мраморской, переулку Каслинскому и улице Щербакова»,
– сказали в мэрии.
